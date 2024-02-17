"لازاريني": إسرائيل تشن حملة منسقة لتدمير "الأونروا"

وأضاف "لازاريني" لمجموعة صحف تاميديا السويسرية: "هذا هدف سياسي طويل الأمد، لأنهم يعتقدون أنه إذا تم إلغاء الوكالة، فسيتم حل مسألة وضع اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد، ومعها حق العودة. وهناك هدف سياسي أكبر بكثير وراء هذه المسألة".