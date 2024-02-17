"لازاريني": إسرائيل تشن حملة منسقة لتدمير "الأونروا"

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم (السبت): "إن إسرائيل تشن حملة منسقة تهدف إلى تدمير الأونروا".
وأضاف "لازاريني" لمجموعة صحف تاميديا السويسرية: "هذا هدف سياسي طويل الأمد، لأنهم يعتقدون أنه إذا تم إلغاء الوكالة، فسيتم حل مسألة وضع اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد، ومعها حق العودة. وهناك هدف سياسي أكبر بكثير وراء هذه المسألة".
وتابع: "يكفي النظر فقط إلى عدد الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأشار إلى قرارات الكنيست الإسرائيلي؛ لا سيما إلغاء إعفاء الوكالة من ضريبة القيمة المضافة، والأمر المعطى للشركات العاملة في ميناء أسدود الإسرائيلي بالتوقف عن تفريغ شحنات معينة من المواد الغذائية المخصصة "للأونروا".
وأفاد "لازاريني" بتضرر أكثر من 150 منشأة تابعة "للأونروا" منذ بداية الحرب في غزة.