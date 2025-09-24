مدفيديف يسخر من ترامب: شيء ما يحدث في نيويورك بين مخدرات و"شمة" وتعويذات سياسية

سخر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "ضعف روسيا"، قائلا إن ترامب سيغيّر لهجته قريبا كما اعتاد.
وكتب مدفيديف على قناته في "تليغرام" أن "أمرا ما يحدث في نيويورك، حيث دمية البانديرا النازي (زيلينسكي) تتعاطى الكوكايين، والبولندي يتعاطى الشمة، فيما يطلق ترامب حزمة من التعويذات السياسية حول ضعف روسيا".
وأضاف مستعرضًا أقوال ترامب: "النصر النهائي لكييف، والعودة إلى الحدود السابقة، وفشل الاقتصاد العسكري الروسي، وطوابير البنزين، والنمر الورقي".
وتابع مدفيديف بسخرية أن ترامب دائم التراجع عن مواقفه، قائلا: "ربما بعد يومين يقترح على زيلينسكي توقيع وثيقة استسلام، أو السفر إلى المريخ مع إيلون ماسك، أو القيام بأمر آخر يؤهله لنوبل".
وكان ترامب قد كتب على منصة "تروث سوشال" أن روسيا "نمر من ورق"، تزعم القتال بلا هدف منذ ثلاث سنوات ونصف في أوكرانيا، معتبرا أن كييف قادرة على استعادة أراضيها بدعم أوروبا والناتو.
ورد الكرملين على هذه التصريحات مؤكدا أن روسيا ليست "نمرا ورقيا" بل "دب"، ولا وجود لـ"دببة من ورق"، وفق ما نقلت وكالة تاس.