حاكم مصرف لبنان ردًّا على اتهامات "غسل الأموال": أنا بريء وسألتزم بالإجراءات

وادّعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، الخميس، على "سلامة" وشقيقه رجا، وماريان الحويك، مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق؛ بارتكاب جرائم اختلاس الأموال العامة، والتزوير، واستعمال المزور، والإثراء غير المشروع، وغسل الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.