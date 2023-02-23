حاكم مصرف لبنان ردًّا على اتهامات "غسل الأموال": أنا بريء وسألتزم بالإجراءات

دفع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الخميس، ببراءته من التهم الجديدة التي وجّهها له قاضٍ لبنانيٌّ، بما في ذلك غسل الأموال، والاختلاس، والإثراء غير المشروع، والاحتيال.
وادّعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، الخميس، على "سلامة" وشقيقه رجا، وماريان الحويك، مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق؛ بارتكاب جرائم اختلاس الأموال العامة، والتزوير، واستعمال المزور، والإثراء غير المشروع، وغسل الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.
وأحال "حاموش" الملف مع المدَّعى عليهم، إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا؛ حيث طالب باستجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.
وفي رده على هذا التطوُّر، قال رياض سلامة، وفق "رويترز": "كما ذكرت سابقًا، أنا بريء من هذه التهم".
وأضاف حاكم مصرف لبنان: "الاتهامات الجديدة ليست لائحةَ اتهام، وسألتزم بالإجراءات القضائية بعد هذه الاتّهامات".
وأردف "سلامة": "أنا أحترم القوانينَ والنظام القضائي، وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون، فإن الإنسان بريء حتى تثبتَ إدانته من قبل محكمة قانونية".
يشار إلى أن تلك الاتهامات تأتي بعد تحقيق استمرّ 18 شهرًا.