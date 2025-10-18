الأونروا: أكثر من 8 آلاف معلم جاهزون لاستئناف العملية التعليمية في غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن أكثر من 8 آلاف معلم تابعين لها في قطاع غزة جاهزون لاستئناف العملية التعليمية ومساعدة الأطفال على العودة إلى الدراسة بعد انقطاع طويل بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وأوضحت الأونروا، في تصريح نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس"، اليوم السبت، أنها تُعد أكبر منظمة إنسانية عاملة في قطاع غزة، مطالبة بضرورة السماح لها بممارسة مهامها دون أي عوائق لتمكينها من استئناف خدماتها التعليمية والإغاثية.
وأضافت الوكالة أن أطفال غزة حُرموا من التعليم لفترة طويلة جدًا، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا لإعادتهم إلى مدارسهم وضمان استمرار العملية التعليمية كجزء أساسي من دعم المجتمع الفلسطيني واستقراره.
وشددت الأونروا على أن التعليم يمثل أحد أهم أولوياتها في قطاع غزة، داعية إلى توفير الظروف الآمنة التي تتيح للطلاب والمعلمين العودة إلى الفصول الدراسية بأسرع وقت ممكن.