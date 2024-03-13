"الخارجية الفلسطينية": مسلسل الإعدامات الميدانية بالضفة يؤكد مساعي الاحتلال لتفجير الأوضاع

وأدانت -وفق وكالة وفا للأنباء- التصعيد الحاصل في جرائم القتل خارج القانون والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي خلّفت حتى الآن 6 شهداء، بينهم أطفال في الضفة الغربية المحتلة؛ بما فيها القدس الشرقية، واعتبرتها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.