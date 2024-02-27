الأمم المتحدة: أكثر من نصف مليون شخص في غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة

اندلعت الحرب بعد هجوم حماس الذي أدى إلى مقتل نحو 1160 شخصًا في إسرائيل، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام رسمية. واحتجز مقاتلو حماس نحو 250 رهينة إسرائيلية وأجنبية، لا يزال 130 منهم في غزة، من بينهم 31 يُعتقد أنهم قُتلوا، وفقًا لإسرائيل.