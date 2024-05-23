بعد استهداف الملاحة بالبحر الأحمر.. أستراليا تصنّف ميليشيات الحوثي "جماعة إرهابية"

وأوضح البيان أن قرار الحكومة الأسترالية بإدراج الحوثيين في القائمة يأتي في أعقاب نصيحة من وكالات الأمن الأسترالية بأنهم متورطون بشكل مباشر أو غير مباشر في الإعداد للهجمات الإرهابية أو التخطيط لها أو المساعدة فيها أو تعزيزها.