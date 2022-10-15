"على الملالي الرحيل".. الإيرانيون يواصلون التظاهر ضد النظام

لبَّى متظاهرون إيرانيون دعوة نشطاء للتظاهر بكثافة تحت شعار "بداية النهاية" للنظام، وخرجوا اليوم السبت مجددًا في مسيرات احتجاجية بعد مرور شهر على اندلاع حركة الاحتجاج ضد السلطات، التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، وتُقابَل بقمع شديد.
وتقود شابات من طالبات وتلميذات منذ 16 سبتمبر (أيلول) الماضي التظاهرات على وقع شعارات معادية للحكومة، فيضرمن النار في حجابهن، ويشتبكن مع قوات الأمن في الشوارع.
وهتفت نساء غير محجبات "على الملالي الرحيل" في كلية شريعتي التقنية والمهنية في طهران، بحسب ما أظهر مقطع فيديو جرى تداوله عبر الإنترنت على نطاق واسع.
وألقى محتجون غرب طهران مقذوفات على قوات الأمن بالقرب من دوار رئيسي في مدينة همدان، وفقًا لصور تحققت منها "فرانس برس".
وعلى الرغم من تعطيل شبكة الإنترنت على نطاق واسع، وحجب السلطات التطبيقات الشعبية مثل إنستجرام وواتساب، تجمَّع إيرانيون اليوم في شوارع مدينة أردابيل في شمال غرب البلاد، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على "تويتر".