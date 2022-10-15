"على الملالي الرحيل".. الإيرانيون يواصلون التظاهر ضد النظام

وعلى الرغم من تعطيل شبكة الإنترنت على نطاق واسع، وحجب السلطات التطبيقات الشعبية مثل إنستجرام وواتساب، تجمَّع إيرانيون اليوم في شوارع مدينة أردابيل في شمال غرب البلاد، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على "تويتر".