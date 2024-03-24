بايدن وترامب يفوزان بانتخابات ولاية لويزيانا

وترامب هو الشخصية المهيمنة في حزبه، وحصل على ترشيح الحزب الجمهوري للمرة الثالثة على التوالي؛ لكنه يواجه مُعارضة من أولئك الذين يشعرون بالقلق إزاء الخطر القانوني الهائل الذي يواجهه أو الذين ينتقدون فترة ولايته في البيت الأبيض، والتي انتهت بعد وقت قصير من التمرد الذي قام به أنصاره في 6 يناير والذي أججته نظرياته الكاذبة حول تزوير الانتخابات.