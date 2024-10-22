خوفًا على مستقبل التجارة.. شركاء روسيا في "بريكس" يدعونها لإنهاء حرب أوكرانيا

وتسيطر روسيا، التي تتقدم، على نحو خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي استولت عليها وضمّتها من جانب واحد في عام 2014، ونحو 80% من دونباس -وهي منطقة فحم تضم منطقتي دونيتسك ولوهانسك- وأكثر من 70% من منطقتي زابوريزهزهيا وخيرسون.