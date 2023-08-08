صراع أمريكي روسي بالنيجر.. "بلينكن" يتهم "فاغنر" باستغلال الانقلاب العسكري

وقال بلينكن في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الثلاثاء: "أعتقد أن ما حصل ويستمر في الحصول في النيجر، لم تحرّض عليه روسيا أو فاغنر، لكنّهم يحاولون استغلال الأمر، ونحن نرى مشهدًا مكررًا لما حصل في بلدان أخرى حيث لم يجلبوا سوى الأمور السيئة"، مضيفًا :"في كل مكان ذهبت إليه فاغنر، حلّ فيه الموت والدمار والاستغلال".