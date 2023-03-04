"سرقة القرن".. القضاء العراقي يأمر بتوقيف 4 مسؤولين سابقين استولوا على 2.5 مليار دولار

أصدر القضاء في العراق، اليوم "السبت"، أوامرَ بالقبض على 4 مسؤولين سابقين، بينهم وزير المالية السابق، ومقرّبون من رئيس الوزراء السابق؛ وذلك لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، وهي القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "سرقة القرن".