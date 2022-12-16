أوكرانيا.. روسيا تخطّط لهجوم بري واسع النطاق مطلع العام المقبل

وفي تصريحاتٍ لوسائل إعلام بريطانية، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف؛ إن موسكو حشدت 300 ألف مجند خلال الأشهر الأخيرة، وإنهم يجرون تدريبات استعداداً لهجوم قد يكون في يناير.