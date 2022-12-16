أوكرانيا.. روسيا تخطّط لهجوم بري واسع النطاق مطلع العام المقبل

حذّرت الحكومة الأوكرانية من أن روسيا تخطّط لهجومٍ بري واسع النطاق مطلع العام المقبل.
وأكّد الرئيس فولوديمير زيلينسكي؛ ومسؤولون آخرون، ضرورة توخي الحذر على الرغم من الانتكاسات التي مُني بها الجيش الروسي أخيراً.
وفي تصريحاتٍ لوسائل إعلام بريطانية، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف؛ إن موسكو حشدت 300 ألف مجند خلال الأشهر الأخيرة، وإنهم يجرون تدريبات استعداداً لهجوم قد يكون في يناير.
وتعرّضت مدينة خيرسون لهجماتٍ روسية عنيفة تركتها دون كهرباء، وتطالب كييف الحلفاء الغربيين، بتوفير مزيدٍ من وسائل الدفاع للتصدّي للهجمات الصاروخية الروسية.