وزير الدفاع الأمريكي يدعو إسرائيل إلى مواجهة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم (الثلاثاء)، إلى مواجهة عنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين، بحسب ما نقلت "رويترز" عن بيان لوزارة الدفاع الأمريكية.