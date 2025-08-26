فلسطين .. 58 إصابة حصيلة اقتحام الاحتلال وسط مدينتي رام الله والبيرة

وقالت مصادر محلية، وفق وكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين على الأقل عقب مداهمتها محلاً للصرافة في المنطقة المحاصرة وسط رام الله والبيرة، حيث استولت على كامل محتوياته. كما استهدفت قوات الاحتلال مركبة صحفيين بالرصاص المطاطي، ما شكّل اعتداءً مباشراً على عملهم.