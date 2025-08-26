فلسطين .. 58 إصابة حصيلة اقتحام الاحتلال وسط مدينتي رام الله والبيرة

أصيب 58 فلسطينياً بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينتي رام الله والبيرة.
وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن حصيلة الإصابات شملت ثمانية مواطنين بالرصاص الحي، و14 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى خمس إصابات بشظايا الرصاص الحي، بينما أصيب 31 آخرون بحالات اختناق جراء قنابل الغاز السام المسيل للدموع.
وقالت مصادر محلية، وفق وكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين على الأقل عقب مداهمتها محلاً للصرافة في المنطقة المحاصرة وسط رام الله والبيرة، حيث استولت على كامل محتوياته. كما استهدفت قوات الاحتلال مركبة صحفيين بالرصاص المطاطي، ما شكّل اعتداءً مباشراً على عملهم.
وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المباني في المنطقة، وقمعوا المشاركين في فعاليات اليوم الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، وذلك في مركز "بلدنا" بمدينة البيرة.