"الوضع سيخرج عن السيطرة".. السيسي: لن نسمح بتهجير الفلسطينيين وأقترح نقلهم لصحراء النقب

وأضاف السيسي، إن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيراً إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة، لكن القصف الإسرائيلي حال دون تشغيله.