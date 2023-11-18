"الكيلة": انتهاكات إسرائيل بحقّ المستشفيات والأطباء والمرضى في غزة إبادة جماعية للقطاع الصحي

وتساءلت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمقرّ الوزارة في رام الله: إلى متى ستبقى المستشفيات، بمن فيها من المرضى، والطواقم الطبية في غزة والضفة رهينة بيد آلة العدوان، والدمار، والاستهداف، والحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي دون رقيب أو حسيب، أو مساءلة أمام أنظار ومسامع المجتمع الدولي، علمًا أنه لا يوجد مستشفى في القطاع لديه القدرة على استيعابهم، وعلاجهم؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".