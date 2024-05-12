"بلينكن" يوجه أقوى انتقادات بلاده العلنية لسلوك إسرائيل في الحرب على غزة

ويقول مسؤولون أمريكيون وأمميون إن القيود التي تفرضها إسرائيل على شحنات الغذاء منذ السابع من أكتوبر الماضي أدت إلى مجاعة محققة في شمال غزة، والتوترات بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الحرب، وكذلك التوترات الداخلية حول الدعم الأمريكي لإسرائيل مع الاحتجاجات التي يشهدها حرم الجامعات الأمريكية وتصريح العديد من النواب الجمهوريين بأن بايدن بحاجة لمنح إسرائيل كل ما تحتاج إليه، كلها أمور قد يكون لها تأثير كبير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمعة في نوفمبر المقبل.