"سنعمل للاعتراف بدولة فلسطين".. رئيس الوزراء الإسباني يدعو "إسرائيل" لوقف القتل الأعمى

وبينما شدد سانشيز على وقوفه "إلى جانب إسرائيل" في "ردّها على الهجوم" الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر؛ فقد وعد بأن تعمل حكومته الجديدة "في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".