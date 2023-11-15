"سنعمل للاعتراف بدولة فلسطين".. رئيس الوزراء الإسباني يدعو "إسرائيل" لوقف القتل الأعمى

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن حكومته الجديدة ستعمل في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، دعا رئيس الوزراء الإسباني "إسرائيل" إلى وضع حدّ لـ"القتل الأعمى للفلسطينيين" في قطاع غزة، في أشد انتقاد يوجّهه للدولة العبرية منذ اندلاع الحرب مع حركة "حماس".
وبينما شدد سانشيز على وقوفه "إلى جانب إسرائيل" في "ردّها على الهجوم" الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر؛ فقد وعد بأن تعمل حكومته الجديدة "في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
يُذكر أن البرلمان الإسباني قد دعا في عام 2014 الحكومة إلى الاعتراف بفلسطين كدولة، لكن فقط حين يتوصل الفلسطينيون و"إسرائيل" لحل من خلال التفاوض لصراعهم المستمر منذ عقود.
وحصل القرار الرمزي الذي يحاكي إجراءات اتخذت الشهر الماضي في بريطانيا وأيرلندا على دعم جميع الجماعات السياسية في المجلس.
وتنص المذكرة التي قدمتها المعارضة الاشتراكية وخضعت لمفاوضات بين مختلف الأحزاب على أن الاعتراف "يجب أن يكون نتيجة مفاوضات بين الأطراف"، وتدعو الحكومة إلى القيام بعمل "بالتنسيق" مع الاتحاد الأوروبي.