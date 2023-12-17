وزير الخارجية البريطاني يؤيد "وقفًا مستدامًا لإطلاق النار" في غزة

وتشكل تصريحات كاميرون، تحولًا في لهجة الحكومة البريطانية، رغم أنها لم تصل إلى حد المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار. وتؤكد كذلك توجهات الحكومة البريطانية التي شدد عليها رئيس الوزراء ريشي سوناك، عندما قال: "لقد أكدنا باستمرار رغبتنا في وقف مستدام لإطلاق النار، بما يضمن توقف حماس عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وإطلاق سراح كل الرهائن".