وزير الخارجية البريطاني يؤيد "وقفًا مستدامًا لإطلاق النار" في غزة

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أنه يرغب في "وقف مستدام لإطلاق النار" في قطاع غزة. وحذر اللورد كاميرون من "العدد الكبير من الضحايا بين المدنيين".
وقُتل أكثر من 18 ألف شخص، بينهم آلاف الأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع.
وتشكل تصريحات كاميرون، تحولًا في لهجة الحكومة البريطانية، رغم أنها لم تصل إلى حد المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار. وتؤكد كذلك توجهات الحكومة البريطانية التي شدد عليها رئيس الوزراء ريشي سوناك، عندما قال: "لقد أكدنا باستمرار رغبتنا في وقف مستدام لإطلاق النار، بما يضمن توقف حماس عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وإطلاق سراح كل الرهائن".
وقال كاميرون في مقال مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، نشرته صنداي تايمز، إنه يدعم وقف إطلاق النار في غزة لو كان "مستدامًا". وأضاف: "لا يمكن أن يكون هدفنا هو وقف القتال الآن، لكن يجب أن يكون سلامًا دائمًا لأيام وسنوات وأجيال".
طبيب يصف لـ"بي بي سي" الوضع الصحي في غزة بأنه "كارثي" في ظل نقص الأدوية وتفشي الأمراض.