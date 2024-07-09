"مجزرة مستشفى الأطفال في كييف".. روسيا تنكر وأوكرانيا تتحدث عن "الهجوم الأعنف"

وتقول السلطات الأوكرانية إن روسيا قصفت المستشفى الرئيسي للأطفال في كييف بصاروخ، وشنت هجومًا صاروخيًّا كبيرًا على مدن أوكرانية أخرى الاثنين؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41 مدنيًّا في أعنف هجوم جوي منذ أشهر.