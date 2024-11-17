مجزرة بيت لاهيا.. "صحة غزة": الاحتلال يتعمّد قصف المدنيين في أوقات متأخرة ليصعب إنقاذهم

وأضاف "البرش"؛ أن 30% من ضحايا مجزرة بيت لاهيا (شمال القطاع التي وقعت اليوم، أطفال"، مشيراً إلى أن "هناك ما بين 20 إلى 30 شخصاً تحت الأنقاض، ولا يمكن الوصول إليهم".