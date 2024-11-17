مجزرة بيت لاهيا.. "صحة غزة": الاحتلال يتعمّد قصف المدنيين في أوقات متأخرة ليصعب إنقاذهم

اتهم مدير الصحة في قطاع غزة، منير البرش؛ جيش الاحتلال، بتعمُّد قصف المدنيين في أوقات متأخرة من الليل، بحيث لا يستطيع أحد إنقاذهم.
وأضاف "البرش"؛ أن 30% من ضحايا مجزرة بيت لاهيا (شمال القطاع التي وقعت اليوم، أطفال"، مشيراً إلى أن "هناك ما بين 20 إلى 30 شخصاً تحت الأنقاض، ولا يمكن الوصول إليهم".
وقال، وفق "روسيا اليوم"، إن الجيش الإسرائيلي منع أمس دخول قافلة إنسانية للأمم المتحدة كانت تحمل أدوية لمستشفى "كمال عدوان" في بيت لاهيا.
وأوضح "البرش"؛ أن أكثر من 12 ألف جريحٍ بحاجة ماسة إلى العلاج في الخارج، لكن الاحتلال يمنعهم من السفر.
وذكر أن جيش الاحتلال شن أكثر من 490 هجوماً على المنشآت الصحية في القطاع؛ لمنع كل أشكال الحياة.
وصباح اليوم، أفادت مصادر طبية باستشهاد 50 فلسطينياً على الأقل، في قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلاً في سوق مشروع بيت لاهيا- شمال قطاع غزة.
وقصفت قوات الاحتلال منزلاً من 5 طوابق في بيت لاهيا لعائلة (غباين) يؤوي أكثر من 50 مواطناً ونازحاً؛ لم يخرج منهم أحدٌ حتى اللحظة.
ولم يُوقف جيش الاحتلال القصف على بيت لاهيا منذ أمس، ولم يستطع المواطنون الخروج من منازلهم للتوجّه إلى مناطق أكثر أمناً.