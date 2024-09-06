برصاصة إسرائيلية في الرأس.. مقتل متضامنة أمريكية مع مزارعي فلسطين في نابلس

وأوضح أنها وصلت إلى المستشفى بعد إصابتها بالرصاص الحي في الرأس، مع خروج لأنسجة الدماغ، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية قدمت لها إنعاشًا للقلب والرئتين لدقائق، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها الحرجة؛ وفق ما نقلت "العربية.نت".