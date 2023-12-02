"غروسي" يدعو إلى توفير التمويل الدولي لإنشاء محطات الطاقة النووية

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم (السبت) إلى توفير التمويل العام على المستوى الدولي للطاقة الذرية.
وبمناسبة انعقاد الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب28"، قال "غروسي": "سيكون من الخطأ التخلي عنها بسبب مشكلات واجهتها بعض المنشآت النووية"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف: "هناك ترتيبات قانونية، في بعض الأحيان في بعض مؤسسات الائتمان الدولية، يتم استبعاد الطاقة النووية. أعتقد أن هذا الأمر عفا عليه الزمن تماماً، وهو لا يتوافق مع أي معايير علمية أو تكنولوجية؛ بل أعتقد أنه ينتمي إلى الماضي".
وتابع "غروسي": "لذلك أعتقد وآمل أن تشهد الأمور تطوراً لجهة التمويل العام".
ولم يموّل البنك الدولي، على سبيل المثال، أي مشروع نووي منذ عام 1959.