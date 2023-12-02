"غروسي" يدعو إلى توفير التمويل الدولي لإنشاء محطات الطاقة النووية

وأضاف: "هناك ترتيبات قانونية، في بعض الأحيان في بعض مؤسسات الائتمان الدولية، يتم استبعاد الطاقة النووية. أعتقد أن هذا الأمر عفا عليه الزمن تماماً، وهو لا يتوافق مع أي معايير علمية أو تكنولوجية؛ بل أعتقد أنه ينتمي إلى الماضي".