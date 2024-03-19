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منازلُ تُقصَف وعائلاتٌ تموت.. لا رادع لإسرائيل في اليوم الـ 165 من عدوانها على غزة

فيما يواصل جيش الاحتلال لليوم الثاني على التوالي حصار مستشفى الشفاء في حي الرمال