منازلُ تُقصَف وعائلاتٌ تموت.. لا رادع لإسرائيل في اليوم الـ 165 من عدوانها على غزة

استُشهد وأُصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، في قصفٍ صاروخي ومدفعي للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً قرب مفرق المطاحن شمال مدينة خان يونس- جنوب قطاع غزة، كما استهدفت منزلاً آخر يعود لعائلة عليان قرب دوار حيدر عبدالشافي- غرب مدينة غزة، ومنزلاً قرب مؤسسة المسحال غرب المدينة؛ ما أدّى إلى استشهاد عددٍ من المواطنين وإصابة آخرين.
وأضافت أن طائرات الاحتلال شنّت غارات على أحياء: الرمال والزيتون والدرج والشيخ رضوان في مدينة غزة، كما قصفت مدفعيته شرق مخيم البريج، وشمال مخيم النصيرات- وسط القطاع.
وأشارت إلى أن 14 مواطناً استُشهدوا من جرّاء غارات جوية استهدفت منازل وشققاً سكنية في مدينة رفح- جنوب قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال مخزناً للمساعدات في مخيم جباليا- شمال غزة؛ ما أدّى إلى ارتقاء شهيدين اثنين من العاملين فيها.
كما أشارت إلى استشهاد ستة مواطنين من جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة العامودي بمنطقة أبو الأمين في حي الشيخ رضوان- شمال مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل بحيي تل الهوا والشيخ عجلين- غرب المدينة.
وفي السياق ذاته، يواصل جيش الاحتلال لليوم الثاني على التوالي حصار مستشفى الشفاء في حي الرمال- غرب مدينة غزة، وسط سماع دوي انفجاراتٍ ضخمة ناجمة عن قصفٍ صاروخي ومدفعي.
وأوضحت أن قوات الاحتلال تواصل منع مركبات الإسعاف من الوصول إلى حي الرمال؛ لانتشال الشهداء والمصابين.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31726 شهيداً، أغلبهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 73792، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسـرائيلي على قطاع غزة في السـابع من أكتوبر الماضي.