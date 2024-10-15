واشنطن تحذر إسرائيل من "تبعات قانونية" بسبب منع وصول المساعدات إلى غزة

وأضاف: "يتعين على حكومة إسرائيل القيام بالمزيد من التغييرات"، مشيراً إلى أن "هناك تبعات بموجب القانون الأمريكي إذا لم تقم إسرائيل بالتغييرات الموضحة في الرسالة، لذا تأمل واشنطن القيام بها".