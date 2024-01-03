إنجلترا.. بدء أطول إضراب للأطباء في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية

ويأتي التحرك في فترة تعدُّ من فترات العام الأكثر انشغالًا بالنسبة للهيئة الممولة من الدولة؛ إذ تواجه ضغطًا متزايدًا جرّاء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء. كما يأتي مباشرة بعد إضراب للأطباء استمرّ ثلاثة أيام قبل عيد الميلاد.