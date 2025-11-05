الكنيست يؤجل التصويت على قانون "إعدام الأسرى" لعدم تأمين الأغلبية

أجّل الائتلاف الحاكم في إسرائيل تمرير مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين بعد عجزه عن تأمين أغلبية دون دعم الأحزاب الحريدية، لتُسحب جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست.