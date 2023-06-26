في كلمته بعد "التمرد".. "بوتين" يمنح فاغنر "خيارين" ويتحدث عن إنجازاتهم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن "منظمي التمرد" الذي تعرضت له بلاده "سيقفون أمام العدالة"، مؤكدًا أن بإمكان عناصر "فاغنر" توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية، أو الذهاب إلى بيلاروسيا، متهمًا الغرب بأنه "أراد اندلاع حرب أهلية" في روسيا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.