"الصحة العالمية": "8000" مريض فلسطيني بحاجة إلى إجلائهم من غزة

أعلنت منظمةُ الصحة العالمية، اليوم "الثلاثاء"، أن "8000" مريض فلسطيني بحاجة إلى إجلائهم من قطاع غزة.
وقال ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة "ريتشارد بيبركورن"، من القدس عبر فيديو لصحافيين في جنيف: "نقدر أن هناك حاجة إلى إحالة 8000 من سكان غزة إلى خارج القطاع"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وعبّر "بيبركورن" عن خيبة أمل المنظمة لعدم إخراج سوى عدد قليل من المرضى من القطاع الفلسطيني المحاصر.
وأوضح أن إخراج مثل هؤلاء المرضى من قطاع غزة من شأنه أن يخفّف بعض الضغط على الأطباء والمستشفيات التي تكافح من أجل الاستمرار في العمل في منطقة الحرب.