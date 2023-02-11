استغلوا المأساة للنهب.. توقيف 48 شخصًا في مناطق تركيا المنكوبة

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن المشتبه بهم أُوقفوا على ذمة التحقيق في أعمال نهب، ارتُكبت إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، وخلف أكثر من 25 ألف قتيل في تركيا وسوريا.