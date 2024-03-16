بلينكن: الوسطاء يعملون لسد الفجوات سعيًا للتوصل لاتفاق في غزة

وأوضح أن الرئيس جو بايدن كان واضحًا للغاية.. "نظرًا لوجود حوالى 1.4 مليون مدني في رفح، عدد كبير منهم نزحوا من مناطق أخرى في غزة؛ نحن بحاجة لرؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح، تشمل إبعاد المدنيين عن طريق الأذى".