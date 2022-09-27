لضرر بالمعدات.. وقف توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي"

وأوضحت الشركة الروسية، وفق "روسيا اليوم"، أنه خلال صيانة آخر وحدة ضخ غاز كانت تعمل في "السيل الشمالي"، تم اكتشاف تسربات للزيوت، ولذلك تم وقف ضخ الغاز عبر الخط بشكل تام، حتى تتم إزالة الأعطال.