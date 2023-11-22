الجيش الإسرائيلي يُهدد باقتحام المستشفى الإندونيسي شمالي غزة خلال ساعات

وتم إجلاء نحو 200 جريح ومريض منتصف الليلة الماضية، من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد ساعات من قصف استهدف به الجيش الإسرائيلي مرافق “الإندونيسي” بينها غرف العمليات، ما أوقع 12 قتيلًا على الأقل، وعديداً من الجرحى.