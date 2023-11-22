الجيش الإسرائيلي يُهدد باقتحام المستشفى الإندونيسي شمالي غزة خلال ساعات

هدّد الجيش الإسرائيلي باقتحام المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا- شمالي قطاع غزة، وذلك خلال ساعات، بدعوى احتوائه على “نشاطات عسكرية.”
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، وصلت إلى أحد الإداريين في المستشفى رسالة نصية عبر تطبيق “واتساب” مرسلة من ضابط في الجيش الإسرائيلي جاء فيها: “تحذير خاص بإخلاء المستشفى الاندونيسي. في حوزة الجيش الإسرائيلي معلومات حول (نشاط عسكري) داخل المستشفى، والجيش يطلب بشكل فوري وقف كل الأعمال العسكرية في المستشفى. ”
وتابع: “إذا لم يتوقف النشاط العسكري خلال 4 ساعات الجيش يحفظ لنفسه الحق بالنشاط ضد العمليات العسكرية وفق القوانين الدولية. ”
وأكدت إدارة المستشفى أن هذا التهديد أوجد حالة من الهلع، وأشارت إلى أن: “الإخلاء القسري ليس ضمن القانون الدولي، ولا يتفق مع أي من القوانين أقرتها الأمم المتحدة أو اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما يقع في إطار جرائم الحرب”.
وحذرت إدارة المستشفى الإندونيسي من تكرار الجيش الإسرائيلي لسيناريو مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي وأخلى معظم من فيه من مرضى ومرافقين ونازحين.
وتم إجلاء نحو 200 جريح ومريض منتصف الليلة الماضية، من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد ساعات من قصف استهدف به الجيش الإسرائيلي مرافق “الإندونيسي” بينها غرف العمليات، ما أوقع 12 قتيلًا على الأقل، وعديداً من الجرحى.
وبحسب مصادر صحية، لا يزال هناك 630 جريحاً ومريضاً في المستشفى الإندونيسي، بينهم نحو 50 تتطلب حالاتهم الصعبة سيارات إسعاف لإجلائهم، إضافة إلى 200 من الطواقم الطبية.