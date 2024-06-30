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مصرع 5 أشخاص وإصابة 63 في انفجار خزان غاز بأحد المطاعم بـ"إزمير التركية"

سجَّلت كاميرات المراقبة الانفجار الذي دمَّر الشارع وألحق أضرارًا بالمباني المحيطة
الانفجار نجم عن انفجار خزان غاز بروبان
الانفجار نجم عن انفجار خزان غاز بروبان

قالت السلطات التركية إن انفجار خزان غاز البروبان في مطعم بمدينة إزمير غربي البلاد أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، وإصابة 63 آخرين.

وتفصيلاً، وسجلت كاميرات المراقبة الانفجار الذي دمَّر الشارع، وألحق أضرارًا طفيفة بالمباني المحيطة.

وأعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إرسال العشرات من رجال الإنقاذ على الفور إلى مكان الحادث، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وزار والي إزمير سليمان ألبان الجرحى في المستشفى، وأعلن أن 40 منهم خرجوا بالفعل، فيما اعتقلت السلطات أحد المشتبه بضلوعهم في الحادثة.

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