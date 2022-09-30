بوتين يعلن رسميًا ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا.. قادة الاتحاد الأوروبي: "لن نعترف إطلاقًا"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة عن ضم أربع مناطق أوكرانية بعد "استفتاءات" شجبتها كييف والغرب، نافيًا سعيه لإحياء الاتحاد السوفيتي. وفي كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، قال بوتين إن بلاده ستدافع عن "أراضيها الجديدة" بكل الوسائل المتاحة لها، وهي تصريحات قد تشير إلى تصعيد في الصراع مع أوكرانيا.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد تعهد الخميس بـ"رد قوي" على إجراءات الضم، ودعا مسؤولي الدفاع والأمن لاجتماع طارئ الجمعة سيشهد اتخاذ "قرارات جوهرية". تابعوا مباشرة آخر التطورات على مدار الساعة.
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة الدول الغربية بالسعي لتحويل روسيا إلى "مستعمرة"، وذلك خلال حفل أقيم للإعلان رسميًا عن ضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها القوات الروسية.
وقال بوتين في تصريحات متلفزة: "الأمر نابع من الأنانية بهدف المحافظة على قوتها، (أي الدول الغربية) غير المحدودة. هذه هي الأسباب الحقيقية لهذه الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضدنا.. يريدون جعلنا مستعمرة".
في المقابل، تعهد قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة بأنهم "لن يعترفوا إطلاقًا" بضم روسيا غير القانوني لأربع مناطق أوكرانية أخرى، واتهموا الكرملين بتعريض الأمن العالمي للخطر. وقال قادة الدول الـ27 في بيان: "نرفض بحزم وندين بشكل قاطع ضم روسيا غير القانوني لمناطق دونيتسك ولوهانسك (لوغانسك) وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية".