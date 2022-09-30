بوتين يعلن رسميًا ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا.. قادة الاتحاد الأوروبي: "لن نعترف إطلاقًا"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة عن ضم أربع مناطق أوكرانية بعد "استفتاءات" شجبتها كييف والغرب، نافيًا سعيه لإحياء الاتحاد السوفيتي. وفي كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، قال بوتين إن بلاده ستدافع عن "أراضيها الجديدة" بكل الوسائل المتاحة لها، وهي تصريحات قد تشير إلى تصعيد في الصراع مع أوكرانيا.