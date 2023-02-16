انتحار جنرال روسي قاد حملة قمع ضد المعارضة

وورد أن "ماكاروف" عمل في مؤسسات مالية في موسكو في وقت سابق من حياته المهنية، بما في ذلك أكاديمية الأمن الاقتصادي، قبل الانتقال إلى إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بوزارة الشؤون الداخلية، ثم الانتقال إلى هيئة مكافحة التطرف.