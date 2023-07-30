لبنان.. الاشتباكات تتواصل بين حركة فتح وفصيل جند الشام في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين

وتعد الاشتباكات بين مجموعات متنافسة أمراً شائعاً في مخيم عين الحلوة الذي يؤوي أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين رسمياً، انضم إليهم في السنوات الأخيرة آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا، وبالتالي فإنه من غير المعلوم عدد القاطنين فعلياً داخل المخيم.