لبنان.. الاشتباكات تتواصل بين حركة فتح وفصيل جند الشام في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين

أفادت مصادر بتواصل الاشتباكات بين حركة فتح وفصيل جند الشام في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم قائد الأمن الوطني بالمخيم.
وقالت المصادر: إن الاشتباكات أدت إلى سقوط 4 قتلى من بينهم قائد الأمن الوطني الفلسطيني في المخيم أبوأشرف العرموشي.
يأتي ذلك بعد اشتباكات اندلعت ليلاً، أدت إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين على الأقل في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوب لبنان.
وأعلن الجيش اللبناني عن سقوط قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية بالقرب من مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح.
وتعد الاشتباكات بين مجموعات متنافسة أمراً شائعاً في مخيم عين الحلوة الذي يؤوي أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين رسمياً، انضم إليهم في السنوات الأخيرة آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا، وبالتالي فإنه من غير المعلوم عدد القاطنين فعلياً داخل المخيم.
من الجدير ذكره أن الجيش اللبناني لا يدخل المخيمات الفلسطينية في لبنان البالغ عددا 12، تاركاً مهمات الأمن للفلسطينيين أنفسهم داخلها.
ويعد مخيم عين الحلوة أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، ويُذكَر أن متطرفين وفارين من العدالة يحتمون فيه.