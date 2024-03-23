تحديد جهات اتصال بالمهاجمين.. هل تورطت أوكرانيا في هجوم موسكو؟

لا تستبعد أجهزة الأمن الروسية احتمالية ضلوع أوكرانيا في الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو، الذي خلف 115 قتيلاً وعشرات المصابين، لاسيما أن بعض المسؤولين والبرلمانيين الروس ألمحوا إلى هذا الاحتمال، ومن بينهم عضو البرلمان والجنرال السابق أندري كارتابولوف، الذي توعد أوكرانيا بالقول: "إذا تبين أن أوكرانيا مسؤولة عن هجوم موسكو، فيتعين أن يكون هناك رد واضح في مضمار القتال".