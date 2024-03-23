تحديد جهات اتصال بالمهاجمين.. هل تورطت أوكرانيا في هجوم موسكو؟

لا تستبعد أجهزة الأمن الروسية احتمالية ضلوع أوكرانيا في الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو، الذي خلف 115 قتيلاً وعشرات المصابين، لاسيما أن بعض المسؤولين والبرلمانيين الروس ألمحوا إلى هذا الاحتمال، ومن بينهم عضو البرلمان والجنرال السابق أندري كارتابولوف، الذي توعد أوكرانيا بالقول: "إذا تبين أن أوكرانيا مسؤولة عن هجوم موسكو، فيتعين أن يكون هناك رد واضح في مضمار القتال".
وذكرت أجهزة الأمن الروسية، أنه "بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، كان المجرمون يعتزمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانت لديهم جهات اتصال مناسبة على الجانب الأوكراني"، وفقاً لـ"تاس".
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،: "إن أوكرانيا تحولت على أيدي الغرب إلى مركز للإرهاب في أوروبا لمدة 10 سنوات".
وكان مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، قد قال عبر "تلغرام": "لنكن واضحين، أوكرانيا ليست لها أيّ علاقة بهذه الأحداث".
وأعلن تنظيم "داعش-خراسان" الإرهابي، الذي استهدف روسيا عدة مرات، في بيان على "تلغرام"، أن "عناصره هاجموا تجمعًا كبيرًا في محيط العاصمة الروسية موسكو، وانسحبوا إلى قواعدهم بسلام".