البديوي: الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون يهدف إلى تنسيق الجهود تجاه القضايا الإقليمية والدولية

جاء هذا التصريح بعد انتهاء أعمال الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، برئاسة معالي وزير خارجية دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي اليحيا, وحضور أصحاب السموِّ والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، أمس، في مقر المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.