بسبب عصابات وميليشيات مسلحة.. توقف حركة التجارة بين السودان وإثيوبيا

وتفصيلاً، أغلق الطريق القاري في منطقة عطرب منذ الخميس الأمر الذي أدى إلى توقف الحركة التجارية بين السودان وإثيوبيا، مع تكدس البضائع والشاحنات على طول الطريق المؤدي إلى المعبر الحدودي .