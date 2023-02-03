بسبب عصابات وميليشيات مسلحة.. توقف حركة التجارة بين السودان وإثيوبيا

أفادت وسائل إعلام سودانية مساء الجمعة بأن حركة التجارة بين السودان وإثيوبيا توقفت بسبب إقدام سكان غاضبين على قطع طريق حيوي احتجاجاً على اعتداءات ميليشيات مسلحة إثيوبية، وفقاً لما نقلته العربية نت.
وتفصيلاً، أغلق الطريق القاري في منطقة عطرب منذ الخميس الأمر الذي أدى إلى توقف الحركة التجارية بين السودان وإثيوبيا، مع تكدس البضائع والشاحنات على طول الطريق المؤدي إلى المعبر الحدودي .
واشتكى عدد من المزارعين من توقف عمليات حصاد محصولي القطن والذرة، عقب تعثر جهودهم لنقل العمالة الإثيوبية إلى مناطق الزراعة، فيما يعيش أصحاب الشاحنات والسائقون أوضاعاً مأساوية طبقاً لما نقله موقع "سودان تربيون".
وفشلت محاولات الأجهزة الأمنية والعسكرية لإقناع الأهالي بفتح الطريق واستعادة حركة التجارة.
يشار إلى أن عصابات مسلحة إثيوبية نفذت الشهر الماضي عدة هجمات لأغراض نهب الماشية، واختطاف الرعاة للمطالبة بفدى مالية من داخل الحدود السودانية.