بريطانيا.. تجربة جديدة لكشف أنواع السرطان عن طريق فحص الدم

قال باحثون إن فحص الدم لأكثر من 50 نوعاً من السرطان أظهر نتائج واعدة، في تجربة كبرى لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.
وكشف الاختبار بشكلٍ صحيحٍ عن نوعَيْن من كل ثلاثة أنواع من السرطان لدى 5000 شخص زاروا طبيبهم العام مع وجود أعراض مشتبهٍ فيها في إنجلترا أو ويلز.
ونجح الاختبار في تحديد الموقع الأصلي للسرطان في 85 % من الحالات.
ويبحث اختبار جاليري عن تغييرات مميزة في أجزاءٍ من الشفرة الجينية التي تتسرّب من سرطانات مختلفة، ويمكن أن ينقذ الاكتشاف المبكّر للسرطان القابل للعلاج الأرواح.
ويقول الباحثون من جامعة أكسفورد، إن الاختبار لا يزال غير مكتملٍ إلى حدٍ كبيرٍ، لكنه قد يزيد من عدد السرطانات التي يمكن الكشف عنها.