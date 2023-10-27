الوضع خطير ومنهار.. الأمم المتحدة: لن نتمكن من مواصلة عمليات الإغاثة في غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش أن النظام الإنساني في غزة يواجه انهيارًا كاملاً؛ ما يؤدي إلى عواقب لا يمكن تصورها على أكثر من مليونَي مدني.
وقال غوتيريش في بيان اليوم إن منظمة الأمم المتحدة لن تتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات داخل قطاع غزة دون حدوث تحوُّل فوري وجوهري في كيفية إدخال المساعدات.
وأوضح أن الاحتياجات تزايدت بشكل كبير مع اشتداد القصف، مشيرًا إلى أن نحو 500 شاحنة كانت تعبر يوميًّا إلى غزة قبل بدء العدوان، فيما شهدت الأيام الأخيرة دخول 12 شاحنة فقط في المتوسط يوميًّا على الرغم من أن الاحتياجات تفوق أي وقت مضى.
وأكد في بيانه أن الحاجة الملحة لإمدادات الوقود لعمليات الأمم المتحدة ولتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه وإنتاج الغذاء وتوزيع المساعدات زادت حاليًا.
ورحب غوتريتش بالإجماع العالمي المتزايد حول التوصل إلى هدنة إنسانية للصراع، وكرر دعوته إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وتسليم الإمدادات المنقذة للحياة بالحجم المطلوب.
واختتم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بيانه بالقول إن البؤس ينمو كل دقيقة، وبدون تغيير جوهري.. مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني سيواجه معاناة إنسانية غير مسبوقة، مؤكدًا أن على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم؛ فهذه لحظة الحقيقة، والتاريخ سيحكم علينا جميعًا.