الوضع خطير ومنهار.. الأمم المتحدة: لن نتمكن من مواصلة عمليات الإغاثة في غزة

وأوضح أن الاحتياجات تزايدت بشكل كبير مع اشتداد القصف، مشيرًا إلى أن نحو 500 شاحنة كانت تعبر يوميًّا إلى غزة قبل بدء العدوان، فيما شهدت الأيام الأخيرة دخول 12 شاحنة فقط في المتوسط يوميًّا على الرغم من أن الاحتياجات تفوق أي وقت مضى.