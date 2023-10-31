"مدبولي": مصر لن تسمح بتصفية قضايا إقليمية على حسابها
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الثلاثاء): "إن مصر لن تسمح أبداً تحت أي ظرف بأن يتم فرض أي شيء عليها، كما أنها لن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا،"، في إشارة لرفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.
وشدد "مدبولي" في لقاء مع مشايخ وعواقل محافظة شمال سيناء الحدودية المجاورة لقطاع غزة، بمقر الكتيبة 101 في مدينة العريش لإطلاق المرحلة الثانية من تنمية المحافظة، على أن المصريين مستعدون لبذل ملايين الأرواح للحفاظ على سيناء.
وأوضح أن شمال سيناء على مدار التاريخ كانت المصدر الذي يأتي منه التهديد لمصر ومحاولة النيل منها كانت تأتي من هذه المنطقة، لذا تحمل هذه البقعة مكانة مهمة.
وترى مصر في مطالبة إسرائيل سكان شمال غزة الانتقال جنوباً، محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، محذرة من أنه تمهيد لتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة لدفع سكان غزة إلى سيناء.