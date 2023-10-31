"مدبولي": مصر لن تسمح بتصفية قضايا إقليمية على حسابها

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الثلاثاء): "إن مصر لن تسمح أبداً تحت أي ظرف بأن يتم فرض أي شيء عليها، كما أنها لن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا،"، في إشارة لرفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.