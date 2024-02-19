أزمة تصريح "المحرقة" تتصاعد.. البرازيل تستدعي السفير الإسرائيلي

استدعى وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا الاثنين السفير الإسرائيلي في البرازيل بعد إعلان الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "شخص غير مرغوب فيه" في إسرائيل إثر تصريحات شبّه فيها حرب الدولة العبرية في غزة بالمحرقة النازية.