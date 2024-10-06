استشهاد 68 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المكثف اليوم على قطاع غزة إلى 68 فلسطينيًا، بينهم صحفي وأطفال ونساء.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن عشرات الفلسطينيين استشهدوا في القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق متفرقة في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع إجبار آلاف العائلات الفلسطينية على النزوح من منازلهم بسبب كثافة القصف.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني من جانبه، توقف خدماته الطبية في شمال قطاع غزة، إثر القصف الإسرائيلي العنيف، الذي طال وسط وجنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.
وفي تطور لاحق، قصفت البوارج الحربية الإسرائيلية المناطق الغربية كافة من شمال القطاع، وقد سقطت عدة قذائف وصواريخ على أحياء النصر والواحة والكرامة وبيت لاهيا.