استشهاد 68 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني من جانبه، توقف خدماته الطبية في شمال قطاع غزة، إثر القصف الإسرائيلي العنيف، الذي طال وسط وجنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.