القوات الجوية التركية تعلن عن تدمير 22 هدفًا للحزب الكردستاني شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها الجوية دمرت 22 هدفًا في شمال العراق اليوم الأربعاء، ونشرت مشاهد عن غاراتها الجوية التي نفذها سلاح الجو لضرب معاقل حزب العمال الكردستاني شمال العراق أمس الأربعاء .
وتفصيلاً، نشرت الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مشاهد من الغارات التي تم خلالها تدمير 16 هدفًا تابعًا للحزب في مناطق متينا وغارا وهاكورك وقنديل وأسوس شمال العراق.
وأرفقت الوزارة المشاهد بعبارة: "هكذا دمرت قواتنا الجوية الأهداف التابعة للإرهابيين شمال العراق الليلة الماضية"، وتضمنت المشاهد لحظات ضرب أوكار ومخابئ وكهوف التنظيم، وفقًا للعربية نت.
يُذكر أن حزب العمال الكردستاني يتخذ من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.
وتبنى الحزب الهجوم الأخير أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في أنقرة، حيث قام أحد المنفذين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأُصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة من جراء إطلاق النار.