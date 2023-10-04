القوات الجوية التركية تعلن عن تدمير 22 هدفًا للحزب الكردستاني شمال العراق

وتفصيلاً، نشرت الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مشاهد من الغارات التي تم خلالها تدمير 16 هدفًا تابعًا للحزب في مناطق متينا وغارا وهاكورك وقنديل وأسوس شمال العراق.