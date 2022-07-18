"الكونجرس" يدعو السلطات الأمريكية لتنفيذ إجراءات صارمة بحق خدمات "في بي إن"

وتابعت الرسالة: "مع الإجهاض غير القانوني أو الذي سيصبح قريبًا غير قانوني في 13 ولاية ومقيّد بشدة في العديد من الولايات الأخرى، فإن ممارسات البيانات المسيئة والاستغلالية هذه ببساطة غير مقبولة، ونحث لجنة التجارة الفيدرالية، على اتخاذ إجراءات فورية، للحد من ممارسات البيانات المسيئة والمضللة في الشركات التي تقدم خدمات في بي إن لحماية مستخدمي الإنترنت الذين يسعون إلى الإجهاض."