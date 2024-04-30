"حماس": مقترح القاهرة أفضل ما قُدم لنا.. ويمكن التوصل إلى اتفاق قريباً

وكشف المصدر المقرّب من الوسطاء، للوكالة، أن المقترح المصري يحظى بقبولٍ لدى الطرفين إلا أن الإشكالية تتعلق في عدد المحتجزين لدى حركة حماس من الفئة العمرية والطبيعة الوظيفية المطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح.