إصابة 3 من قوات الأمم المتحدة في مالي بهجوم

وقالت القوة يوم الأحد على "تويتر"، التي أُعيدت تسميتها أخيرًا باسم "إكس": "لقد سرّعت مينوسما انسحابها من بير بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة والمخاطر الكبيرة التي يتعرّض لها أصحاب الخوذ الزرقاء".