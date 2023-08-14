إصابة 3 من قوات الأمم المتحدة في مالي بهجوم

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، الأحد، إنها انسحبت من قاعدة في شمال البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
وأضافت القوة بعد ساعات قليلة أن ثلاثة من جنودها أُصيبوا بجروحٍ في أثناء عملية الانسحاب.
يأتي خروج قوة مينوسما من بير بعد أن أعلن الجيش المالي مقتل ستة جنود ومقتل 24 مقاتلاً من "الجماعات الإرهابية المسلحة" في اشتباكاتٍ بالمنطقة يوم الجمعة.
وقال متمردون سابقون من جماعة الطوارق العرقية، إن الجيش وجماعة المرتزقة الروسية فاغنر، هاجموا قواتهم في بير يوم الجمعة.
وقالت القوة يوم الأحد على "تويتر"، التي أُعيدت تسميتها أخيرًا باسم "إكس": "لقد سرّعت مينوسما انسحابها من بير بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة والمخاطر الكبيرة التي يتعرّض لها أصحاب الخوذ الزرقاء".
وتحث القوة، كل الاطراف المعنية على الامتناع عن أي أعمال من شأنها زيادة تعقيد العملية.
لم يتم تحديد عدد القوات المشاركة أو التفاصيل الخاصة بتاريخ المغادرة الأصلي.
وأضاف، في رسالة نُشرت في وقت لاحق الأحد: "تعرّضت قافلة مينوسما التي انسحبت من بير اليوم للهجوم مرتين"، مضيفاً أنه تمّ إجلاء ثلاثة جرحى من قوات حفظ السلام إلى تمبكتو لتلقي العلاج.
وأضاف البيان، أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام يمكن أن تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.